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لبنان.. إصابة 4 عسكريين في انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في البقاع

أخبار العالم العربي

لبنان.. إصابة 4 عسكريين في انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في البقاع
AFP
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أصيب 4 عسكريين في الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحرب، في منطقة البقاع.

وأعلنت قيادية الجيش اللبناني عبر "تويتر"، إصابة أربعة عسكريين بجروح متوسطة أثناء تنظيف حقل رماية المغيته في ضهر البيدر، جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب.

المصدر: RT

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