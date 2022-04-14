لبنان.. إصابة 4 عسكريين في انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في البقاع
AFP
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أصيب 4 عسكريين في الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحرب، في منطقة البقاع.
إصابة أربعة عسكريين بجروح متوسطة أثناء تنظيف حقل رماية المغيته - ضهر البيدر جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/hS7ySlxKnK— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 14, 2022
وأعلنت قيادية الجيش اللبناني عبر "تويتر"، إصابة أربعة عسكريين بجروح متوسطة أثناء تنظيف حقل رماية المغيته في ضهر البيدر، جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب.
إصابة أربعة عسكريين بجروح متوسطة أثناء تنظيف حقل رماية المغيته - ضهر البيدر جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/hS7ySlxKnK— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 14, 2022
المصدر: RT