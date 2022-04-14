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الرئيس الفلسطيني يدعو القيادة للاجتماع الأحد المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يدعو القيادة للاجتماع الأحد المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي
Sputnik
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، القيادة الفلسطينية للاجتماع يوم الأحد المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل.

كذلك أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، أنه ستجري دعوة القيادة لاجتماع طارئ لمناقشة العدوان الاسرئيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ في حديث للإذاعة الرسمية: "القيادة تدرس جديا اتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بالوضع الراهن".

وأضاف: "خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة سيكون هناك موقف واضح تجاه كل ما يجري".

المصدر: RT

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