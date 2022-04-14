ميقاتي: مطمئنون إلى عودة الصفاء لعلاقات لبنان العربية

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي عن اطمئنانه لعودة الصفاء إلى علاقات لبنان العربية، لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد ميقاتي خلال جلسة لمجلس الوزراء أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها و"نحن ملتزمون بذلك، ويجري العمل لتأمين الاعتمادات المطلوبة"، منوها بالجهد الذي بذلته لجنة خطة التعافي الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الحكومة في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء: رغم كل الجو السلبي الذي يجري تعميمه فإن الحكومة تقوم بجهد كبير.

فالأمن مستتب مقارنة مع ما كان عليه الوضع من قبل، والمساعدات للعائلات الاكثر حاجة يتولاها وزير الشؤون بكل مناقبية ومن دون زبائنية سياسية، والاموال توزع للعائلات الاكثر حاجة pic.twitter.com/gsiYoZCCp1 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 14, 2022

وأضاف ميقاتي: "إننا مطمئنون الى عودة الصفاء الى علاقات لبنان العربية، لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، وباذن الله سنواصل خطوات تعزيز هذه العلاقات وتطويرها"، مشيرا إلى أنه "رغم كل الجو السلبي الذي يجري تعميمه، فإن الحكومة تقوم بجهد كبير".

ولفت ميقاتي إلى أن "الأمن مستتب مقارنة مع ما كان عليه الوضع من قبل، والمساعدات للعائلات الأكثر حاجة يتولاها وزير الشؤون بكل مناقبية ومن دون زبائنية سياسية، والأموال توزع للعائلات الأكثر حاجة".

المصدر: RT