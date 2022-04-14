وزير الخارجية التركي يعلق على تعيين سفير لتركيا في مصر

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا قد تعين سفيرا لها في مصر، بعد مضي تسع سنوات من غيابه، كجزء من تطبيع العلاقات مع مصر.

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وأوضح أوغلو في تصريحات لقناة "إن تي في " التركية أن العلاقات مع مصر بحاجة إلى تصحيح، ومن المهم جدا تطبيع العلاقات بين البلدين بسبب أهميتها للعديد من الدول في شرق البحر الأبيض المتوسط، والحديث يدور حول التعيين المتبادل للسفراء.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد كشف أن نظيره المصري سامح شكري سيزور إسطنبول قريبا.

وقال في كلمة خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "سألتقي بوزير خارجية مصر على مائدة الإفطار في إسطنبول، خلال رمضان الحالي، إذا لم يكن هناك أي طارئ"، ولم يكشف وزير الخارجية التركي، عن الموعد الدقيق للزيارة.

وكانت مصر وتركيا عقدتا العام الماضي لقاءين دبلوماسيين على مستوى نائب وزير الخارجية في القاهرة وأنقرة، خلال مايو وسبتمبر 2021.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال في ديسمبر الماضي، إن تركيا ستطرح مبادرة جديدة مع مصر وإسرائيل، مشابهة لتلك التي بدأتها مع الإمارات العربية المتحدة.

وقالت تقارير تركية الاسبوع الماضي، إن أردوغان قرر تعيين صالح موتلو شين، سفيرا لبلاده في مصر، بعد 9 سنوات من شغور المنصب.

المصدر: تاس