عون: الانتخابات النيابية قائمة في موعدها

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أن الانتخابات النيابية المقبلة قائمة في موعدها، بحسب ما نقل عنه موقع الرئاسة اللبنانية.

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وهنأ عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اللبنانيين بحلول عيد الفصح المجيد، متمنيا أن "يعيده الله عليهم وقد تمت قيامة لبنان وتحقق ما يصبون إليه من استقرار وأمان وعيش كريم".

الرئيس عون هنأ في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبنانيين بحلول عيد الفصح المجيد متمنياً ان يعيده الله عليهم وقد تمّت قيامة لبنان وتحقق ما يصبون اليه من استقرار وأمان وعيش كريم pic.twitter.com/JkhRp0djov — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 14, 2022

وأضاف: "نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية، وما زال البعض يشكك بإجرائها. اجدد تأكيدي بأنها قائمة في موعدها، وقد أقرت الاعتمادات الإضافية لها".

الرئيس عون: نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك بإجرائها. اجدد تأكيدي بأنها قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 14, 2022

من جهة أخرى، أشار الرئيس عون إلى أن زيارة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس للبنان تتخذ "أهمية كبرى وطنيا وروحيا وإنسانيا، وسننجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وستتشكل لجنة وطنية للتحضير للزيارة".

الرئيس عون: زيارة قداسة البابا تتخذ اهمية كبرى وطنياً وروحياً وإنسانياً وسننجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وستتشكل لجنة وطنية للتحضير للزيارة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 14, 2022

المصدر: RT