 
مباشر

عون: الانتخابات النيابية قائمة في موعدها

أخبار العالم العربي

عون: الانتخابات النيابية قائمة في موعدها
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stax

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أن الانتخابات النيابية المقبلة قائمة في موعدها، بحسب ما نقل عنه موقع الرئاسة اللبنانية.

إقرأ المزيد
عون: لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد
عون: لن أترك موقعي إلا وأكون قد كشفت عن كل فاسد

وهنأ عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اللبنانيين بحلول عيد الفصح المجيد، متمنيا أن "يعيده الله عليهم وقد تمت قيامة لبنان وتحقق ما يصبون إليه من استقرار وأمان وعيش كريم".

وأضاف: "نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية، وما زال البعض يشكك بإجرائها. اجدد تأكيدي بأنها قائمة في موعدها، وقد أقرت الاعتمادات الإضافية لها".

من جهة أخرى، أشار الرئيس عون إلى أن زيارة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس للبنان تتخذ "أهمية كبرى وطنيا وروحيا وإنسانيا، وسننجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وستتشكل لجنة وطنية للتحضير للزيارة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا