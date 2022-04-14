مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

لقي شابان فلسطينيان مصرعهما برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، وأصيب 6 آخرون، أحدهم بحالة حرجة، في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم بلدتي اليامون وكفر دان في جنين، واندلعت مواجهات عنيفة، أدت لإصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي، ووصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة، قبل أن يعلن عن وفاة شابين أحدهما شقيق الأسير ايهم كممجي.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت من بلدة كفردان اشقاء كممجي، وهم مجد ومحرم وعماد، إضافة إلى المواطن زكي صالح مرعي، وشقيقيه عدنان وايهاب.

وأكدت أن القوات الإسرائيلية تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث قتلت أمس فتى في بيت لحم وشابين في نابلس ورام الله.

المصدر: وفا