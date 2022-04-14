الكويت تسمح للشرطة باستخدام سلاح جديد "فعال"

أجازت وزارة الداخلية الكويتية لرجال الشرطة استخدام "بخاخ رذاذ الفلفل" خلال ملاحقة المطلوبين أمنيا، وفق ضوابط معينة.

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وبحسب ما ذكرت صحيفة "الراي" المحلية، أوضحت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية "حريصة على سلامة منتسبيها خلال تعاملهم مع المطلوبين والذين يشكلون خطر على الأرواح والممتلكات، وأن مثل هذه المادة سوف تساهم بشكل كبير في ردع المطلوبين الذين لا يمتثلون لتعليمات رجال الأمن".

ولفتت المصادر إلى أن استخدام تلك المادة أصبح ضروريا "بعد الحالات التي تعرض لها عدد من رجال الداخلية".

وأفادت بصدور تعميم لرجال الأمن في شأن ضوابط وحالات استخدام بخاخ رذاذ الفلفل في إطار تحقيق الوظيفة العامة للشرطة بفرض سيادة القانون والمحافظة على الأمن والنظام العام.

وأوضحت المصادر أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الشرطة رقم 23 لسنة 1968 وتعديلاته، أجاز لرجال الشرطة "استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء هذه الواجبات والمهام الأمنية، واستخدام السلاح لمواجهة أي نشاط إرهابي أو إجرامي".

وأشارت إلى أنه يحق لرجال الشرطة من مرتبات الأمن العام استخدام وسيلة أو أداة بخاخ رذاذ الفلفل في الدفاع عن أنفسهم وعن الغير، ضد أي محاولة اعتداء عليهم، وكذلك لإحكام السيطرة وإلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين والخارجين عن القانون، وذلك على أن يكون وفقا للضوابط والحالات، والتي كان أبرزها عدم التعسف في استخدام بخاخ رذاذ الفلفل وفي حالات الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء عليهم من قبل الأشخاص الخارجين على القانون أو المطلوبين.

المصدر: صحيفة الراي