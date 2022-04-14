فلسطين.. حركة الجهاد الإسلامي تصدر بيانا شديد اللهجة

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة، تزامنا مع تصعيد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الفلسطينيين في عدة مناطق من البلاد.

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وجاء في بيان الحركة: "نستنفر أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده للإشتباك مع الاحتلال وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف: "نؤكد أن الشعب الفلسطيني الذي يقف صفًا واحدًا في مواجهة العدوان سيدافع بكل بسالة عن المسجد الأقصى"، وتابع البيان: "المقاتلون والمجاهدون سيبقون في حالة استنفار وتأهب لردع العدوان والقيام بواجبات المقاومة دفاعًا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، لقي شابان فلسطينيان مصرعهما برصاص الجيش الإسرائيلي، وأصيب 6 آخرون، أحدهم بحالة حرجة، في مدينة جنين.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله والبيرة، قد أعلنت الحداد والإضراب الشامل، ودعت "للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس" مع الجيش الإسرائيلي.

وذلك إثر مقتل 3 فلسطينيين وجرح العشرات برصاص القوات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، خلال مواجهات شهدتها عدة مدن فلسطينية.

المصدر: RT