أنقرة: ضبط كمية من المخدرات في ولاية هكاري وتوقيف شخص
أعلنت تركيا، اليوم الخميس، ضبط 241 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة، في ولاية هكاري بجنوب شرق البلاد.
وقال وزير الداخلية، سليمان صويلو، إن فرق مديرية مكافحة المخدرات في هكاري نفذت عملية في منطقة "يوكساك أوفا" التابعة للولاية، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 241 كيلوغراما من مادة الهيروين وتوقيف شخص.
Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 13, 2022
2️⃣4️⃣1️⃣ kilo EROİN
ELE GEÇİRİLDİ
1 kişi gözaltında.
Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadelemiz devam ediyor❗
Tebrikler Hakkari Emniyet 👏 pic.twitter.com/J2fGXfkN9n
وأكد أن القوات الأمنية مستمرة بمكافحة المخدرات والاتجار بها، مهنئا فرق مديرية الأمن بالنجاح الذي حققته.
المصدر: RT