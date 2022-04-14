أنقرة: ضبط كمية من المخدرات في ولاية هكاري وتوقيف شخص

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، ضبط 241 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة، في ولاية هكاري بجنوب شرق البلاد.

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وقال وزير الداخلية، سليمان صويلو، إن فرق مديرية مكافحة المخدرات في هكاري نفذت عملية في منطقة "يوكساك أوفا" التابعة للولاية، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 241 كيلوغراما من مادة الهيروين وتوقيف شخص.

Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda;



2️⃣4️⃣1️⃣ kilo EROİN

ELE GEÇİRİLDİ

1 kişi gözaltında.



Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadelemiz devam ediyor❗



Tebrikler Hakkari Emniyet 👏 pic.twitter.com/J2fGXfkN9n — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 13, 2022

وأكد أن القوات الأمنية مستمرة بمكافحة المخدرات والاتجار بها، مهنئا فرق مديرية الأمن بالنجاح الذي حققته.

المصدر: RT