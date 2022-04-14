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أنقرة: ضبط كمية من المخدرات في ولاية هكاري وتوقيف شخص

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أنقرة: ضبط كمية من المخدرات في ولاية هكاري وتوقيف شخص
AFP
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، ضبط 241 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة، في ولاية هكاري بجنوب شرق البلاد.

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وقال وزير الداخلية، سليمان صويلو، إن فرق مديرية مكافحة المخدرات في هكاري نفذت عملية في منطقة "يوكساك أوفا" التابعة للولاية، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 241 كيلوغراما من مادة الهيروين وتوقيف شخص.

وأكد أن القوات الأمنية مستمرة بمكافحة المخدرات والاتجار بها، مهنئا فرق مديرية الأمن بالنجاح الذي حققته.

المصدر: RT

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