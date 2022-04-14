حسين الشيخ: الدم الفلسطيني يستباح يوميا على مرأى ومسمع المجتمع الدولي

قال عضو اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" حسين الشيخ، اليوم الخميس، إن الدم الفلسطيني يستباح يوميا على أيدي القوات الإسرائيلية، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

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وكتب الشيخ عبر "تويتر: "الدم الفلسطيني يستباح يوميا على ايدي قوات الاحتلال على مرأى ومسمع المجتمع الدولي فاقد المصداقية نتيجة صمته وسكوته وتهربه المقصود من تنفيذ الحد الادنى من الموقف الأخلاقي المتمثل في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وبعد فضيحته في الكيل بمكيالين في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

هذا وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله والبيرة، الحداد والإضراب الشامل اليوم، داعية "للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس" مع الجيش الإسرائيلي، وذلك على خلفية مقتل ثلاثة فلسطينيين وجرح العشرات برصاص القوات الإسرائيلية التي اعتقلت 8 آخرين، خلال مواجهات شهدتها عدة مدن فلسطينية أمس.

المصدر: RT