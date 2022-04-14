هرتسوغ: عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل خطر كبير

رأى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل يشكل خطرا كبيرا.

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وفي حديث لإذاعة "كان" بالعبرية، أشار هرتسوغ إلى أن الجميع في إسرائيل يعانون من عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

ولفت إلى أنه "كان من الصعب مشاهدة رئيس "القائمة المشتركة" أيمن عودة وهو يدعو مواطنين عربا إلى ترك مناصبهم في قوات الأمن"، معربا عن تحفظه الشديد من هذه الأقوال.

من جهة أخرى، زعم هرتسوغ ان ما يشاع حول الحرم القدسي الشريف مجرد اشاعات، مدعيا أن إسرائيل تحافظ على الوضع القائم فيه. المصدر: "مكان"