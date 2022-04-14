الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية الفرنسي (صور + فيديو)

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان يوم الأربعاء.

وحسب بيان للرئاسة فقد حضر الاستقبال رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري.

ولم يكشف البيان الرئاسي عن مزيد من التفاصيل بشأن ما تناوله اللقاء.

#هام

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.

حضر الاستقبال السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. pic.twitter.com/kTESkePiL1 — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) April 13, 2022

المصدر: وسائل إعلام جزائرية