الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية الفرنسي (صور + فيديو)
قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان يوم الأربعاء.
وحسب بيان للرئاسة فقد حضر الاستقبال رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري.
ولم يكشف البيان الرئاسي عن مزيد من التفاصيل بشأن ما تناوله اللقاء.
🔴#هــــام— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) April 13, 2022
👈رئيس الجمهورية #عبد_المجيد_تبون يستقبل وزير الخارجية الفرنسي #جان_إيف_لودريان
👈حضر الاستقبال #رمطان_لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. pic.twitter.com/FAg19etd17
#هام— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) April 13, 2022
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.
حضر الاستقبال السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. pic.twitter.com/kTESkePiL1
المصدر: وسائل إعلام جزائرية