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بينهم 3 مصريين وسوري.. الأمن السعودي يعتقل عصابة حاولت تهريب نصف مليون قرص مخدر

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بينهم 3 مصريين وسوري.. الأمن السعودي يعتقل عصابة حاولت تهريب نصف مليون قرص مخدر
Gettyimages.ru
حبوب مخدرة - أرشيف
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ألقت السلطات السعودية، الأربعاء، القبض على سعوديين و4 مواطنين عرب هم 3 مصريين وسوري لدى محاولتهم تهريب نحو نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 456 ألف قرص (إمفيتامين) المخدر مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد".

وأضاف أنه "تم القبض على مستقبلي الأقراص المخدرة وهم 3 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السورية، ومواطنان سعوديان في محافظة جدة ومدينة الرياض".

المصدر: "واس" + "سبوتنيك"

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