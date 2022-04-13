العراق.. وفاة رائد خلال إطلاق نار خلال عملية مشتركة بمحافظة البصرة (صورة)

أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، يوم الأربعاء بيانا أعلنت فيه مقتل الرائد البطل أحمد عبد الزهرة خلال إطلاق نار بمحافظة البصرة أقصى جنوب البلاد.

وقالت في البيان: "مازال رجال العراق يروون تراب هذا الوطن بدمائهم الزاكيات، ويبذلون أنفسهم من أجل أن يعم الأمن والاستقرار من خلال ملاحقة المطلوبين وعناصر الجريمة المنظمة".

وأضافت "في عملية بطولية نفذت من قبل قوة مشتركة مكونة من مفرزة من شعبة إجرام القرنة بإمرة الرائد أحمد عبد الزهرة مع استخبارات اللواء 36 وجهاز الأمن الوطني في منطقة مزيرعة ضمن قضاء القرنة بمحافظة البصرة لإلقاء القبض على المجرم نوري مشعل والمطلوب للعدالة، تعرضت القوة لإطلاق نار استشهد على أثرها الرائد أحمد عبد الزهرة خلال أداء الواجب".

وأكدت أن القوة ردت على مصدر إطلاق النار وتمكنت من قتل المجرم نوري مشعل.

هذا، وأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بترقية الشهيد الرائد أحمد عبد الزهرة لرتبة أعلى، مقدما أحر التعازي لذويه ومحبيه.

ببالغ الحزن والمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره تلقينا خبر استشهاد الاخ والصديق والزميل الرائد أحمد عبد الزهرة شنته العلياوي ضابط تحقيق شعبة الدير لمكافحة الأجرام أثناء تاديه واجبه في مطاردة أحد المطلوبين . انا لله وانا اليه راجعون وسفة احمد اي والله pic.twitter.com/NWlQGmviiK — فهد بن عبدالخالق المشاري السعدون 🇮🇶 (@fahadalsaadon84) April 13, 2022

المصدر: RT