"الاختيار 3".. خيرت الشاطر: "عايزين نحط السيسي في مفترق طرق علشان نعرفه معانا ولا علينا"

عرض مسلسل "الاختيار 3" المصري في الحلقة 12 انتقاد خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة "الاخوان المسلمين" في لقاء مع بعض قيادات الجماعة، الفريق أول عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري الحالي).

وقال الشاطر: "مش عاجبني وضع الجيش، ومش عاجبني وضع السيسي، وعايزين نحطه في مفترق طرق علشان نعرف هو معانا ولا علينا، عايزين نعرفه موقفه مننا".

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وشهدت الحلقة الماضية من المسلسل حوارا بين الرئيس المصري السابق محمد مرسي والشاطر ومرشد الجماعة محمد بديع، حيث قال الأخير إن "قرار الفريق عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك)، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة، هي رسالة شديدة اللهجة للإخوان، بأنهم لن يتحكموا في الجيش المصري أو يغيروا انتماءه للوطن والشعب".

وعبر الشاطر عن مخاوفه باستمرار الفريق السيسي قائدا للقوات المسلحة، قائلا: "السيسي عقبة في طريقنا".

المصدر: "القاهرة 24"