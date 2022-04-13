علماء يحذرون من اقتحامات للمسجد الأقصى بداية من الجمعة

حذر علماء يمثلون 40 منظمة إسلامية حول العالم، اليوم الأربعاء، من "المخططات والتحشيدات الصهيونية لاقتحام المسجد الأقصى في شهر رمضان".

وقال علماء الأمة في في بيان تلاه الأستاذ الجامعي وصفي عاشور أبو زيد، في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، إن "قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه حشدت لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى فيما يسمى الفصح العبري، وممارسة طقوسهم الدينية المحرمة في ذبح حيوان قربانا في المسجد الأقصى ابتداء من 15 أبريل الجاري".

وحذروا من أن "هذه الاقتحامات المتوقعة يراد منها ترسيخ ما يصبو إليه العدو الصهيوني من جعل ‏المسجد الأقصى حقًا مشروعا للصهاينة، وخاضعا لكلّ مخططاتهم"، مؤكدين أن "المسجد الأقصى حق حصري للمسلمين بكل أجزائه وأبنيته وجدرانه وأسواره وما فوقَه وما تحته".

وشددوا على أن "أي اعتداء عليه أو على أي جزء منه هو اعتداء على ثالث أقدس المقدّسات عند المسلمين، مما يوجب على الأمة كلها النفير والتحرك لوقف هذا العدوان"، ودعوا منظمة التعاون الإسلامي ووزارات الأوقاف في العالم الإسلامي إلى "التحرك العاجل على ‏المستويات كافة والعمل مع الجهات الرسمية والدولي لإيقاف هذا الإجرام الصّهيونيّ ‏الممنهج ومنع الاقتحامات المخطط لها".

المصدر: "الأناضول"