تونس.. وزارتا التجارة والصحة تحذران من شوكلاتة ملوثة بجرثومة السالمونيلا

أصدرت وزارتا التجارة وتنمية الصادرات والصحة في تونس يوم الأربعاء بيانا حذرت من خلاله من شوكلاتة ملوثة بجرثومة السالمونيلا.

وعلقت في البيان على التحذيرات الصادرة عن السلطات الصحية بعدد من البلدان الأوروبية والمتعلقة بسحب دفعات شوكلاتة من العلامة التجارية KINDER المصنعة ببلجيكا من قبل شركة Ferrero Rocher بعد ثبوت تلوثها بجرثومة السالمونيلا المضرة بصحة الإنسان.

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وأكدت الوزارتان في بلاغ مشترك أنه لم يتم التوريد بالطرق القانونية لهذه المنتجات من بلجيكا إلى تونس.

ودعت المواطنين إلى اتباع اليقظة والحذر وعدم الإقبال على المنتوجات التي تروج في المسالك الموازية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

واشارت إلى أن مصالح المراقبة المشتركة تواصل تأمين المراقبة اللازمة منذ صدور التحذير في مختلف مسالك توزيع هذه المنتجات.

وذكرت أن التحذيرات تتعلق بالمنتجات التالية: "كيندر سوربرايز"، "كيندر سوربرايز ماكسي"، "كيندر ميني ايكس"، "كيندر ميكس"، "كيندر شوكو بون"، "كيندر هابي مومنت".

أصدرت شركة تصنيع الشوكولاتة Ferrero اعتذارا بعد استدعاء دفعات من Kinder Eggs (بيض كيندر) في نهاية هذا الأسبوع، قبل أسابيع فقط من عيد الفصح.

وتوصل تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وغيرها من منظمات الصحة العامة الوطنية، إلى وجود صلة بين بيض Kinder Surprise وتفشي السالمونيلا مؤخرا في جميع أنحاء البلاد، والذي أفادت التقارير بأنه أثر على ما يقرب من 50 شخصا، بمن فيهم الأطفال الصغار.

المصدر: RT