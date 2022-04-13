المرصد العراقي لحقوق الإنسان: سجن ناشط واعتقال أستاذ جامعي بسبب آرائهما

أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، يوم الأربعاء، أن ملاحقات وأحكام قضائية صدرت مؤخرا بحق ناشطين وجهوا انتقادات للسلطات العامة ومسؤولين حكوميين تتعلق بأدائهم الوظيفي.

وقال المرصد في تقريره نشره على موقعه الإلكتروني: "في محافظة صلاح الدين، قضت محكمة بحبس الناشط في المجتمع المدني يزيد الحسون، ثلاثة أشهر بعدما شكك في نزاهة عقد حكومي لشراء حاويات نفايات وقعه المحافظ عمار جبر".

ورأى الحسون أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار هذه المحافظة التي تدمرت بنسبة كبيرة جراء معارك استعادتها من سيطرة تنظيم داعش قبل سنوات ولا تزال أنقاضها مترامية والآلاف من سكانها نازحون. وعلى إثر ذلك، تقدم المحافظ عمار جبر بشكوى ضد الحسون.

وأضاف المرصد أن "قوات مكافحة الإجرام في البصرة اعتقلت أستاذ الكيمياء في جامعة البصرة أحمد يحيى عيسى بعدما انتقد عبر حسابه على "فيسبوك" ما وصفه بتركيز الأجهزة الأمنية في المحافظة على قضايا تافهة وترك الجرائم الكبرى وحالات السطو والسرقة التي تمارسها عصابات متنفذة وميليشيات اخترقت بعضها وكالات أمنية مهمة".

وحث المرصد السلطات العراقية على "تقبل النقد وعدم مضايقة وملاحقة أصحابه طالما يعبرون عنه بشكل سلمي واحترام حقهم الإنساني في تقييم مستوى الخدمات المقدمة لهم وتشخيص الأخطاء التي يلحظونها، وهو أمر بديهي في الدول الديموقراطية".

وطالب المرصد السلطات العراقية "بتسوية قضيتي الحسون وعيسى بأسرع وقت ممكن"، داعيا "السلطات الأمنية إلى الالتزام بالمعايير ولوائح العمل الرسمية والقوانين عند التعامل مع أشخاص تتعلق قضاياهم بالتعبير عن الرأي السلمي الخالي من التحريض على الكراهية والقتل والعنف ضد الآخرين، وعدم مساواتهم مع المتهمين بقضايا جنائية وتصويرهم في أماكن الاحتجاز والتحقيق وهم مقيدون ولم يصدر بحقهم أي حكم قضائي بعد".

ففي محافظة صلاح الدين، قضت محكمة بحبس الناشط في المجتمع المدني (يزيد الحسون) ثلاثة أشهر بعدما شكك في نزاهة عقد حكومي لشراء حاويات نفايات وقعه المحافظ (عمار جبر).

https://t.co/nAVB4NpESC — المرصد العراقي Iraqi Observatory for Human Rights (@IOHRiraq) April 13, 2022

المصدر: RT