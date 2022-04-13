السيسي يبحث تطوير مشروع استراتيجي هام مع السودان عبر السد العالي

تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطوير خطط الربط النهري بين مصر والسودان عبر الخط الملاحي بين مينائي السد العالي ووادي حلفا.

إقرأ المزيد

ووجه السيسي بالاستمرار في التنسيق مع السودان لتطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وعرض وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير خطط الربط النهري بين مصر والسودان من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للخط الملاحي بين مينائي السد العالي ووادي حلفا، والذي يبلغ طوله حوالي 500 كم ويصلح للملاحة النهرية على مدار العام.

وطالب الرئيس المصري في هذا الصدد بالاستمرار في التنسيق مع الجانب السوداني لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين، لما لذلك من أهمية في تعزيز التقارب والترابط البشري بين الشعبين، إلى جانب تعظيم التبادل التجاري، من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، فضلاً عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض أيضا جهود رفع كفاءة الموانئ البحرية المختلفة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر، خاصةً مينائي الإسكندرية والدخيلة، بما يضماه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وكذا أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولاً إلى الطريق الدولي الساحلي، فضلاً عن سير العمل بتطوير مينائي العين السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به.

المصدر: RT