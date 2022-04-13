شكري وبلينكن يبحثان في واشنطن العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

الوزير #سامح_شكري يلتقي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن



▪️بحث أوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين

▪️ تناول عدد من القضايا الدولية والإقليمية

▪️ التأكيد على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام



🇪🇬🤝🇺🇸@SecBlinken@StateDeptpic.twitter.com/DAHMSd3hsM — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 13, 2022

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وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أن المباحثات بين الوزير شكري ونظيره الأمريكي تطرقت لأوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

المصدر: RT