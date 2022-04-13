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شكري وبلينكن يبحثان في واشنطن العلاقات الثنائية

أخبار العالم العربي

شكري وبلينكن يبحثان في واشنطن العلاقات الثنائية
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التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أن المباحثات بين الوزير شكري ونظيره الأمريكي تطرقت لأوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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