مصر.. زعيم الأغلبية بمجلس الشورى السابق يعلق على تسريب تهديده من الرئيس السابق محمد مرسي

علق زعيم الأغلبية بمجلس الشورى السابق محمد رجب، على التسريب المسجل والمذاع في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "الاختيار3" وتفاصيل المكالمة التي جرت بينهما.

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وتابع: "لم يكن محمد مرسي أو غيره يستطيع الحديث مع قيادات الحزب الوطني بهذا الشكل الذي ظهر في الفيديو".

وأضاف محمد رجب أنه عرف محمد مرسي خلال ذهابه إلى لبنان للحديث في قناة عن الأوضاع العربية، وكانت مدة الزيارة 4 أيام وبعدها عاد وتواصل مع مرسي لكي يعود معه، واصطحبه في العربية المخصصة له -بصفة زعيم الأغلبية-، ودخل معه مرسي من صالة كبار الزوار، ومحمد مرسي لم يحدثه مرة ثانية، إلا خلال أحداث 25 يناير.

ولفت محمد رجب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى الأسبق، إلى أن مرسي هاتفه خلال الثورة، وقال إنكم تجمعون 3 آلاف شخص للوقوف ضد الشباب في الميدان.

وأردف أنه أبلغ مرسي أنه هذه المعلومات خاطئة لأنهم لن يسمحوا بتنافس الشباب المصري مع بعض لأن الأمر سيتحول لحرب أهلية، معلقا "إحنا حزب 3 ملايين ولو عوزنا نجمع مش هنجمع 3 آلاف بس".

المصدر: القاهرة 24