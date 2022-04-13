مراسلتنا: إصابات إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لجامعة خضوري في طولكرم

اقتحمت القوات الإسرائيلية، مدينة طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية، حيث اندلعت اشتباكات مع الفلسطينيين، بحسب مراسلتنا في الضفة.

إقرأ المزيد

وأفادت مراسلتنا، بأن الجيش الاسرائيلي اقتحم بمساندة قوات خاصة، جامعة خضوري في مدينة طولكرم.

وأدت المواجهات إلى سقوط 3 إصابات برصاص القوات الإسرائيلية، من ضمنها إصابة أمن الجامعة الأسير المحرر دانيال الجابر الذي اعتقله الجيش.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن في الساعات الأخيرة حملة اعتقالات واسعة وخاصة في قضاء جنين وفي مدينتي طولكرم ونابلس وفي قرى وعوريف وقباطية وجبع.

يشن جيش الدفاع في الساعات الأخيرة حملة اعتقالات واسعة في منطقة يهودا والسامرة وخاصة في قضاء جنين وفي مدينتيْ طولكرم ونابلس وفي قرى وعوريف وقباطية وجبع.

يتبع لاحقًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 13, 2022

هذا، وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم، واعتقل آخرون خلال اقتحام القوات الإسرائيلية عدة بلدات وقرى في نابلس.

المصدر: RT