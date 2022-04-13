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مراسلتنا: إصابات إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لجامعة خضوري في طولكرم

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مراسلتنا: إصابات إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لجامعة خضوري في طولكرم
Globallookpress
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اقتحمت القوات الإسرائيلية، مدينة طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية، حيث اندلعت اشتباكات مع الفلسطينيين، بحسب مراسلتنا في الضفة.

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وأفادت مراسلتنا، بأن الجيش الاسرائيلي اقتحم بمساندة قوات خاصة، جامعة خضوري في مدينة طولكرم.

وأدت المواجهات إلى سقوط 3 إصابات برصاص القوات الإسرائيلية، من ضمنها إصابة أمن الجامعة الأسير المحرر دانيال الجابر الذي اعتقله الجيش.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن في الساعات الأخيرة حملة اعتقالات واسعة وخاصة في قضاء جنين وفي مدينتي طولكرم ونابلس وفي قرى وعوريف وقباطية وجبع.

هذا، وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم، واعتقل آخرون خلال اقتحام القوات الإسرائيلية عدة بلدات وقرى في نابلس.

المصدر: RT

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