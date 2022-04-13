الملك السعودي يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للاجئين الأوكران

طلب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.

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ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

وأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن "التوجيه الكريم يأتي امتدادا لجهود المملكة الإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم".

المصدر: "واس"