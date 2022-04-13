وزير الخارجية العراقي ومستشار الأمن القومي يتوجهان إلى طهران

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن وفدا "رفيعا" برئاسة وزيرها فؤاد حسين توجه إلى العاصمة الإيرانية طهران.

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وذكرت في بيان صحفي: "توجه وزير الخارجية صباح اليوم الأربعاء الموافق على رأس وفد رفيع المستوى، يضم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبعض القادة الأمنيين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وأضافت، أن "الزيارة تأتي في إطار بحث العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بين بغداد وطهران".



المصدر: RT