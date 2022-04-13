 
مباشر

السفير السعودي يؤكد حرص المملكة على دعم الشعب اللبناني

أخبار العالم العربي

السفير السعودي يؤكد حرص المملكة على دعم الشعب اللبناني
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/st0k

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، السفير السعودي في بيروت وليد بخاري، بعد عودته إلى لبنان إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

إقرأ المزيد
بعد أزمة دبلوماسية كبيرة.. لبنان: السفير السعودي دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحفل إفطار
بعد أزمة دبلوماسية كبيرة.. لبنان: السفير السعودي دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحفل إفطار

وبحث بخاري مع عون، إعادة تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة، بعد الأزمة الأخيرة بين البلدين، بحسب وسائل الأعلام اللبنانية.

وأكد بخاري، حرص المملكة على دعم الشعب اللبناني والوقوف الى جانبه، لافتا إلى أنه أطلع عون على آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك المخصص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.

وكانت وزاراتا الخارجية، السعودية والكويتية، قد أعلنتا يوم الخميس الماضي عودة سفيريهما إلى لبنان بعد أشهر على الأزمة الدبلوماسية التي فجرتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

المصدر: "الجديد"+ RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا