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وزير الأوقاف المصري يعلق على مسلسل "الاختيار 3"

أخبار العالم العربي

وزير الأوقاف المصري يعلق على مسلسل
RT
مشهد من مسلسل "الاختيار 3"
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علق وزير الأوقاف المصري، الدكتور مختار جمعة، على الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار 3"، الذي يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام.

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وعبر سلسلة تغريدات نشرها غلى حسابه في "تويتر"، قال مختار جمعة: "مسلسل الاختيار (يقصد الجزء الثالث) كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية وشيء من مخططاتهم في محاولة الاستيلاء على كل مفاصل الدولة والتحكم فيها وفق مخططاتهم للسيطرة عليها مع سحق كل مخالفيهم كما يكشف بعض جوانب عنصريتهم المقيتة و أوجه خيانتهم للوطن".

وأضاف مختار جمعة: "مسلسل الاختيار كشف إلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة بنظام البلطجة وليس ذلك عليهم بغريب..والمسلسل مجرد كاشف لطبيعتهم بالصوت والصورة التي لا نكران لأي منهما".

وتابع: "مسلسل الاختيار برهن بالدليل القاطع أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد، وأن خيرت الشاطر ورجاله هم من كان يحكمون ويسيطرون على صنع القرار وأن التمكين لعناصر الجماعة وعملائها كان على رأس أولوياتهم وفوق كل اعتبار".

جدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار 3" كشف أسرارا جديدة من فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي في مصر، ونشر العديد من  التسريبات الحقيقية لقيادات الجماعة.

هذا ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من كبار النجوم، منهم ياسر جلال وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز وعبدالعزيز مخيون وخالد الصاوي وصبري فواز وبيومي فؤاد وأشرف زكي وايمان العاصي ومحمد رياض وخالد زكي وأحمد بدير وميان السيد.

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المصدر: RT + "الوطن"

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