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الجيش الإسرائيلي يقتحم حرم جامعة "خضوري" بطولكرم ويصيب 11 طالبا بالرصاص والعشرات بالاختناق

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقتحم حرم جامعة
Gettyimages.ru
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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أصيب طالبان فلسطينيان بالرصاص الحي و9 بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية حرم "جامعة فلسطين التقنية – خضوري"، غرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن "قوة عسكرية كبيرة من القوات الراجلة داهمت الجامعة من جهتها الغربية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية والمطاطية باتجاه الطلبة، ما أسفر عن إصابتين بالرصاص الحي واحدة بالرجل والأخرى بالبطن، و9 إصابات بالمطاط، و34 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و6 إصابات جراء السقوط".

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المصدر: "وفا"

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