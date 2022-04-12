الشيخ المصري خالد الجندي: نعاني من خطابين سلفي متخلف وعلماني متطرف (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر أن البلاد تعاني من خطابين سلفي متخلف وعلماني متطرف.

وقال الشيخ خالد الجندي إن علماء الأزهر أصبحوا يعانون من تيارين الأول سلفى متخلف، والثاني علماني متطرف.

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على أن المشكلة تكمن في التطرف العلماني الآن.

وتابع الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء: "الخطاب السلفي فى مجمله متخلف، لأنهم لا يعيشون في فقه الواقع، ويعيشون أسرى نصوص فقط، وعندهم حالة من التخلف في الطرح".

وأردف قائلا: "الخطاب العلماني متطرف جدا، عاوز يزيل ويمحو، وصلنا لمستوى أن الشيوخ تمسح بهم الأرض في الأعمال الدرامية، نحن الاتجاه الخاطئ، ونحتاج إلى خطاب وسطي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية