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شكري يبحث العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن

أخبار العالم العربي

شكري يبحث العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن
AFP
وزير الخارجية المصري سامح شكري - أرشيف
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شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في حلقة نقاش بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن تناولت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

وشارك الوزير شكري في الحلقة النقاشية الثلاثاء، في مستهل زيارته إلى واشنطن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ: "الوزير تناول عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ورؤية مصر تجاه أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي".

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، غادر الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية تأتي في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين وتعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT + وكالات

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