مصر.. ربة منزل تشعل النيران في زوجها ومنزلها بسبب خلاف على المصاريف

أصيب رجل بقرية شاوة التابعة لمركز المنصورة في مصر بحروق من الدرجة الأولى والثانية بعد قيام زوجته بإشعال النار في المنزل بسبب الخلاف على المصاريف.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولى، بوصول "عادل ع ال" مصابا بحروق من الدرجة الأولى والثانية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوجته "نادية م ج" بسبب خلافات زوجية، مما دفع الزوجة بإلقاء أنبوبة غاز صغيرة تستخدم فى المنزل وإشعال النار، مما أدى إلى اشتعال النار في المنزل والزوج، ووصلت نسبة الحروق بجسد الزوج إلى 65%.

كما طال الحريق الزوجة مما أدى إلى إصابتها بحروق بنسبة 20%، وتم نقلها إلى المستشفي وتم وضعها تحت الحراسة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التى أمرت بالتحفظ على الزوجة، لحين الانتهاء من علاجها.

المصدر: موقع "اليوم السابع" المصري