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واشنطن تمدد العقوبات المفروضة على 3 ليبيين متهمين بتهريب الوقود إلى مالطا

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واشنطن تمدد العقوبات المفروضة على 3 ليبيين متهمين بتهريب الوقود إلى مالطا
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة
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مددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ثلاثة أفراد ليبيين في مالطا وذلك على خلفية اتهامهم بـ"تهريب الوقود والمساهمة في زعزعة استقرار ليبيا".

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إلى أنه "تم تمديد العقوبات المفروضة على الليبي فيصل الوادي الموضوع في القائمة السوداء بتهمة تهريب المخدرات والوقود الليبي إلى مالطا، إضافة إلى شخصين مرتبطين بالوادي هما مصباح محمد وادي ونور الدين ميلود مصباح".

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وقالت الوزارة إن "التنافس على السيطرة على طرق التهريب ومنشآت النفط وسبل النقل محرك أساسي للصراع في ليبيا ما حرم الشعب الليبي من موارده الاقتصادية".

وتسري العقوبات المجددة على هؤلاء منذ أغسطس 2020 والتي يترتب عليها تجميد أي أصول للأفراد المشمولين في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.

المصدر: 218tv

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