الجزائر.. استدعاء مديرة "الشروق" للتحقيق.. والقناة توضح

أصدرت قناة "الشروق" الجزائرية بيانا أوضحت فيه حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبا لها، وهي مقاطع كانت سببا في استدعاء "سلطة ضبط السمعي البصري" لمديرة القناة.

وأصدرت القناة بيانا قالت إنه يأتي "بناء على استدعاء سلطة ضبط السمعي البصري لمديرة قناة الشروق، لتقديم توضيحات حول ما راج على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حول التجاوزات التي تمس قدسية شهر رمضان ومبادئ ديننا الحنيف، من خلال بعض حلقات مسلسل بابور اللوح الذي يبث في ليالي رمضان قد بثتها قناة الشروق".

وأوضحت القناة أن "ما يتم ترويجه على المواقع هو مقاطع مجتزأة ومنسوبة لمسلسل "بابور اللوح" المعروض على قناة الشروق"، وقالت إنها "توضح وبشكل كامل لا لبس فيه أن المقاطع المنتشرة عبر اليوتيوب أو منصات أخرى للتواصل الاجتماعي لا علاقة لها بما يبث على شاشة الشروق" وأنها "لا تلزم سوى أصحابها ممن سربوا تلك المشاهد المبتورة عقب نشر حلقات المسلسل عبر إحدى المنصات العام الفارط".

وأشارت القناة في بيانها إلى أنها التزمت "بحذف كل ما يمكن أن يسيء للذوق الجماعي أو يخدش الحياء العام".

وختمت "الشروق" بالتأكيد على "تمسكها الشديد باحترام القانون وبالدفاع عن الإبداع النظيف مع السعي للتوافق بين هذا وذاك مراعاة للأخلاق العامة و للقواعد الصحيحة في الإنتاج الفني والعرض التلفزيوني".

المصدر: قناة "الشروق" + RT