السيسي يطل عبر شبكة غرفة عمليات المتابعة لمحافظات الجمهورية

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تواجد مسؤولي المحافظات في الأسواق والشوارع لضبط الأسعار وتوافر السلع.

وهنأ السيسي المحافظين على شبكة غرفة عمليات المتابعة لمحافظات الجمهورية، خلال تفقده الغرفة ومتابعته سير العمل في المحافظات، مؤكدا ضرورة السيطرة على أسعار السلع.

وأشار السيسي، إلى ضرورة أن يكون هامش الربح في السلع معقولا، وبدون مبالغة في المكسب بالنسبة للتجار، حتى لا يشكل ذلك عبئا على المواطنين، مؤكدا ضرورة تواجد الحكومة والدولة من خلال المحافظات للتواجد في الشوارع والأسواق بشكل واضح، لضبط الأسعار.

كما شدد السيسي على ضرورة تواجد كل مسؤول في المحافظات في الشارع والأسواق والميادين ومتابعة حركة السوق وأسعار السلع، مشيرا إلى توافر السلع وخاصة الأساسية منها.

وأفاد بأن الأزمة الحالية في ارتفاع تكلفة السلع قد تطول بعض الوقت، مضيفا أن الوضع يتطلب تصورا لتوافر السلع وضبط الأسعار حاليا وخلال الشهور القادمة.

المصدر: "الأهرام"