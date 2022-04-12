تونس.. موسي تدعو سعيد إلى اعتماد الفصل 70 من الدستور لغلق ملف البرلمان

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 70 من الدستور بعد قرار حل البرلمان.

وبينت موسي أن البقاء في الفصل 80 من الدستور الذي اعتمده رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 يعني آليا عدم حل البرلمان، مبينة أن حسم مسألة البرلمان وقطع الطريق أمام رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي والنواب الذين يتحدثون عن عقد جلسات أخرى بهدف تنفيذ اجندات من أجل خلق تنازع الشرعيات، يستدعي الخروج من الفصل 80 من الدستور وإلغاء الأمر 117 الخاص بالتدابير الاستثنائية واعتماد الفصل 70 من الدستور الذي يتحدث عن حل البرلمان.

يذكر أن الفصل 70 من الدستور التونسي ينص على أنه "في حالة حل مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهورية اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية".

ويمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.

المصدر: "موزاييك إف أم"