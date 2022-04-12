 
مباشر

منشور لداعية سوري في جريدة مصرية يثير جدلا واسعا

أخبار العالم العربي

منشور لداعية سوري في جريدة مصرية يثير جدلا واسعا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssse

تسببت صحيفة "المصري اليوم" في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب منشور نشرته في الصحيفة الورقية.

منشور لداعية سوري في جريدة مصرية يثير جدلا واسعا
إقرأ المزيد
دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول استخدام المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصيام
دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول استخدام المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصيام

ونشرت الصحيفة منشورا لداعية سوري يدعى محمد صالح المنجد قائلة: "ما حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر؟".

وبعد هذه الواقعة أصدرت جريدة "المصري اليوم" بيانا تعتذر فيه عن الخطأ في نشر الفتوى، حيث حاولت الصحيفة بهذا البيان امتصاص حالة الغضب الشعبي ضدها.

منشور لداعية سوري في جريدة مصرية يثير جدلا واسعا

وقال البيان: "لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، فإن مؤسسة "المصري اليوم" مدينة لقرائها باعتذار واضح وصريح، لما تم نشره حول فتوى شاذة، وهي الفتوى التي نقلها أحد المحررين بالمصري اليوم- في تجاوز وخطأ واضح – دون تدقيق أو تدبير، وهذه الفتوى أطلقت صفة "الكفر" على من هو مختلف في الدين، وهو توصيف لا تستخدمه المصري اليوم على الإطلاق، ولا توافق عليه، كما أن هذه الأوصاف ترسم إطارا لآفات سلبية أصابت الكثيرين في المجتمع المصري، لطالما حاولت "المصري اليوم" طوال تاريخها أن تواجهها وتحاربها".

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا