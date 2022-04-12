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بعد اتفاق على فتح الخطوط البحرية بين البلدين.. وصول أول باخرة إسبانية إلى ميناء طنجة

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بعد اتفاق على فتح الخطوط البحرية بين البلدين.. وصول أول باخرة إسبانية إلى ميناء طنجة
Globallookpress
ميناء طنجة في المغرب
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أعلنت وزارة النقل المغربية، اليوم الثلاثاء، وصول أول باخرة قادمة من إسبانيا إلى ميناء طنجة بعد قرار الرباط ومدريد فتح الخطوط البحرية بين البلدين.

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وقالت وزارة النقل واللوجيستيك، إنه في إطار إعادة فتح الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا، ستستأنف خدمات نقل الركاب بين ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة وميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا، ابتداء من اليوم.

بعد اتفاق على فتح الخطوط البحرية بين البلدين.. وصول أول باخرة إسبانية إلى ميناء طنجة
المصدر: هسبريس

وأوضحت الوزارة، أن الشركات البحرية ستستأنف تدريجيا خدمات نقل الركاب، بين ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة بالمغرب وميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا، اعتبارا من يوم الثلاثاء، بالنسبة إلى المسافرين الراجلين وعلى متن الحافلات، ويوم الاثنين من الأسبوع المقبل بالنسبة إلى المسافرين على متن السيارات.

المصدر: هسبريس

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