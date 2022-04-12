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سوريا.. اغتيال مسؤول من حزب "البعث" في مدينة نوى بريف درعا الغربي

أخبار العالم العربي

سوريا.. اغتيال مسؤول من حزب
AP SANA
درعا، سوريا - صورة أرشيفية
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أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بمقتل أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة نوى بريف درعا الغربي، برصاص مسلحين مجهولين.

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وفي التفاصيل، أوضحت "سانا"أن "مسلحين اثنين كانا يركبان دراجة نارية اعترضا سيارة أمين الشعبة، فريد محمد العمارين، أمام مقر الشعبة في نوى، وأنه بعد توقف السيار،ة أنزلاه منها وأطلقا عليه الرصاص مباشرة ما أدى إلى استشهاده وفرا بسيارته".

من جانبه، أشار مدير صحة درعا، الدكتور أشرف برمو، إلى أن "مشفى نوى الوطني استقبل العمارين وقد فارق الحياة جراء إصابته بعدة طلقات نارية في القلب والصدر والساقين".

المصدر: "سانا"

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