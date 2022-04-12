إسرائيل.. "القائمة المشتركة" تتجه للتصويت لصالح حل الكنيست

أعلن عضو "القائمة المشتركة" ذات الأغلبية العربية في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، الاتجاه نحو التصويت لصالح حل الكنيست، إذا تم طرح مثل هذا الاقتراح.

وقال أبو شحادة، إن النية في الكتلة بكافة مركباتها تتجه نحو التصويت لصالح حل الكنيست بعد عودتها من العطلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، نقلا عن مصادر في الكتلة إنها بصدد إجراء نقاش مستفيض حول التكتيك الذي يجب انتهاجه في ظل هشاشة الائتلاف الحكومي الحالي.

بدورها، قالت النائبة عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة، إنه لا علم لها حاليا بأي اتصالات بين القائمة والائتلاف حول دعم الحكومة من خارج الائتلاف.

المصدر: "مكان"