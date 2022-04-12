حزب لبناني يكشف سبب الانفجار في مدينة صيدا

أعلنت حركة "أمل" اللبنانية، أن "احتكاكا كهربائيا تسبب في الانفجار الذي وقع في مبنى ملاصق لمبنى بلدية ​بنعفول​ في قضاء صيدا، جنوب لبنان".

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وقال المكتب الإعلامي المركزي في ​حركة "أمل​"، في بيان:" قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 12 نيسان 2022، وقع إنفجار في مبنى ملاصق لمبنى بلدية ​بنعفول​ الجنوبية- قضاء صيدا، والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في ​كشافة الرسالة الإسلامية​".

وأضاف: "في المعلومات الأولية، أنه نتيجة لاحتكاك كهربائي، نشب حريق أدى إلى إنفجار قوارير الأوكسيجين المخزنة في المبنى، والتي كانت مخصصة لحالات كورونا في البلدة، فارتقى على أثره الأخ المجاهد علي توفيق الرز، نجل رئيس البلدية توفيق الرز، شهيدا، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الراعي في صيدا".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن انفجارا كبيرا دوى في مركز لكشافة الرسالة التابع لحركة "أمل" اللبنانية في بلدة بنعفول، ما أدى إلى سقوط قتيل و7 جرحى، موضحة أن الضحية هو نجل رئيس بلدية بنعفول.

المصدر: RT+ وسائل إعلام لبنانية





