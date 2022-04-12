اعتداء على سفارة إيران في أفغانستان

استدعت إيران، القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية بطهران، احتجاجا على الاعتداءات التي استهدفت السفارة الإيرانية في كابل والقنصلية في هرات، بحسب مراسلنا في طهران.

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واستدعى المدير العام لجنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية سيد رسول موسوي، القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية بطهران للاحتجاج بشدة على الاعتداءات التي استهدفت السفارة الإيرانية في كابل والقنصلية الإيرانية في هرات.

وذكر موسوي، بحسب مراسلنا، الطرف الأفغاني بمسؤولية الحكومات لضمان أمن البعثات الدبلوماسية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد من هاجم البعثات الإيرانية.

كما أبلغ موسوي القائم بالأعمال الأفغاني، بأن الأقسام القنصلية للبعثات الإيرانية في أفغانستان أوقفت عملها حتى يتم الحصول على التطمينات اللازمة من وزارة الخارجية الأفغانية بشأن ضمان أمن البعثات الإيرانية بصورة كاملة.

ونظمت تظاهرات في هرات ومدن أفغانية أخرى بعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع تظهر رجالا قيل إنهم حرس حدود إيرانيون وحشودا من الإيرانيين يضربون لاجئين من أفغانستان.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام القنصلية الإيرانية في هرات هتافات "الموت لإيران! إيران دولة قاتلة"، وأحرقوا العلم الإيراني وحطموا كاميرات مراقبة تابعة للقنصلية قبل تفرقهم.

وكانت السفارة الإيرانية في كابول أكدت أن مقاطع الفيديو "لا أساس لها من الصحة وزائفة"، وأن نشرها يهدف إلى تقويض العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى أن حرس الحدود لديهم سلطة منع أي أجنبي من دخول إيران بشكل غير قانوني.

المصدر: "فارس"+ RT