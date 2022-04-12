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القوات الإسرائيلية تقتحم جنين وتعتقل 3 فلسطينيين

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تقتحم جنين وتعتقل 3 فلسطينيين
Globallookpress
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اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، فجر اليوم، إثر اقتحام القوات مدينة جنين في الضفة الغربية.

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وأفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين قبل انسحابها من جنين.

وشنت القوات الإسرائيلية، حملة دهم وتفتيش واعتقالات طالت 13 مواطنا من الضفة الغربية، بحسب مراسلتا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية ووحدات الخاصة اقتحمت الأحياء الشرقية والغربية وداهمت المنازل والأحياء ونصبت القناصة، واحتجزت عدة مواطنين، ورغم ذلك هاجم مقاومون، القوات الإسرائيلية، وأطلقوا النار وألقيت عبوات ناسفة تجاهها.

المصدر: "القدس"+ RT



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