الصليب الأحمر اللبناني يؤكد سقوط قتيل وإصابة 5 آخرين في انفجار مدينة صيدا

أكد الصليب الأحمر اللبناني، سقوط قتيل وإصابة 7 آخرين في الانفجار الضخم الذي هزب مدينة صيدا الجنوبية، ليل أمس.

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وأفاد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، في تصريح، بسقوط "ضحية و5 إصابات في الانفجار الذي وقع في بلدة بنعفول في مدينة صيدا".

وأضاف: "بعض الاصابات احتاجت الى عمليات جراحية وهناك اصابتان في غرف العناية الفائقة فيما عولجت حالات أخرى على الأرض".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن انفجارا كبيرا دوى في مركز لكشافة الرسالة التابع لحركة "أمل" اللبنانية في بلدة بنعفول، ما أدى إلى سقوط قتيل و7 جرحى، موضحة أن الضحية هو نجل رئيس بلدية بنعفول.

كما تسبب الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه حتى الساعة، بأضرار مادية جسيمة وبانهيار المبنى الذي وقع فيه.

ورجحت المعلومات، بحسب وسائل الإعلام اللبنانية، بأن يكون الانفجار ناجما عن ماس كهربائي.

المصدر: lbci