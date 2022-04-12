غانتس: لا قيود على تفعيل القوة ومستعدون للتصعيد على كافة الساحات بما فيها غزة ولبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في الضفة الغربية وعلى الحدود، وأنه جاهز للتصعيد على كافة الساحات بما فيها قطاع غزة ولبنان.

وقال غانتس خلال مشاركته في ندوة افتراضية نظمها معهد أبحاث أمريكي مساء الاثنين: "لا يوجد من وجهة نظرنا قيود على تفعيل القوة، الأمر الوحيد الذي يملي علينا تفعيل القوة هو الحاجة العملياتية"، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تستخدم القدرات الاستخباراتية "لتكون دقيقة قدر الإمكان وتعترض أولئك الذين لا بد من اعتراضهم".

وأكد غانتس أنه تم تعزيز المنطقة بالكثير من القوات في الضفة الغربية وعلى خطوط التماس، وأنه سيتم بناء سياجين أمنيين جديدين واحد في الشمال، وآخر في الجنوب.

وأضاف غانتس أن إسرائيل "تبذل أقصى جهودها للتمييز بين السكان ومرتكبي الإرهاب وبين البيئات الجغرافية المختلفة"، مشيرا إلى خطورة الوضع في منطقة جنين بشكل خاص.

وقال: "إنه لأمر جيد جدا أن تدين السلطة الفلسطينية الإرهاب وتعمل ضده - لكنني أنتظر أيضا أن تعمل ضد بعض المسؤولين لديها وخاصة في منطقة جنين، الذين يشجعون على التحريض مما يجلب الأذى لإسرائيل والسلطة الفلسطينية نفسها والسكان الفلسطينيين".

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وتابع: "التصعيد يغذي نفسه، فيما يتعلق بالجوانب المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن هناك أكثر من 12 ألف عامل فلسطيني من غزة يعملون في إسرائيل".

وقال: "اذا تم الحفاظ على السلام والهدوء فيمكننا زيادة عدد العمال، ولكن هناك أيضا احتمال ان نعود عن ذلك، اذا استمر الوضع متوترا"، مضيفا أيضا أنه "إذا استقرت الأوضاع يمكننا خفض سن الدخول من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي".

وحول البناء في الضفة الغربية، قال غانتس: "نواصل السماح للبناء لكل من اليهود والفلسطينيين، وسنوافق على المزيد من البناء في المستقبل القريب حسب تقدير الوضع ولن نوقف البناء".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية