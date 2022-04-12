زعيم الحوثيين: التحالف العربي يحرص على كسر الإرادة وإرغام الأمة على الاستسلام

قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي إن التحالف العربي يحرص على كسر الإرادة وتحطيم المعنويات وإرغام الأمة على الاستسلام وزرع حالة اليأس للوصول إلى الانهيار التام.

وأفاد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن مواجهة الشعب اليمني للتحالف وما جسده من صمود كبده خسائر فادحة.

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وقال إن التحالف وصل إلى نقطة مسدودة وإلى مستوى كبير من الفشل بات العالم يعرفه، وأضاف بأنه تكبد الكثير من الهزائم المتتالية وفشل في تحقيق أهدافه الرئيسية ومارس الجرائم والحصار لتحقيقها.

وأكد أنه ومنذ الأزمة في اليمن السعودي وإلى اليوم حصلت الكثير من المتغيرات، فيما كان لدى التحالف آمال في أن يسيطروا على البلاد بشكل تام وفي فترة وجيزة بالاستناد إلى إمكانياتهم الهائلة، وصلوا اليوم إلى نقطة مسدودة.

وتابع قائلا: "ما من شكٍ في أنهم قد فشلوا إلى الآن في تحقيق أهدافهم الرئيسية التي أرادوها، وأنهم تكبدوا الكثير من الخسائر، وأنهم أيضا تكبدوا الكثير من الهزائم، وأن شعبنا قد حقق الكثير والكثير والكثير من الانتصارات، وبات ذلك حافزا للشعب في أن يبني واقعه، وأن يحول التحدي إلى فرصة، وأن يجعل من ذلك عاملا لنهضته في كل المجالات"، مضيفا أن ذلك يحتاج إلى صبر.

وأشار الحوثي إلى أن إسرائيل وصلت إلى حالة يأس وانسحبت أمام المجاهدين من حزب الله في عام 2000، في هزيمة مذلة وتاريخية، موضحا أن ممارسات تل أبيب دفعت المجاهدون في لبنان إلى مزيد من التحرك حتى أجبروها على الانسحاب من لبنان.

المصدر: موقع "الثورة نت"