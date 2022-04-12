لبنان.. قتلى ومصابون جراء انفجار ضخم هزّ بلدة بنعفول جنوبي البلاد (صور + فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخص وإصابة آخرين جراء انفجار ضخم هز بلدة بنعفول في قضاء صيدا جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن سبب الانفجار لا زال مجهولا حتى الآن.

وأفاد موقع "لبنان 24" بأن انفجارا كبيرا هز قرية بنعفول قضاء صيدا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأضاف أن الحادث تسبب بأضرار مادية جسيمة، مشيرا إلى أن تفاصيل ما حصل لم تتضح بعد.

وأشارت صحيفة "النهار" إلى أن الانفجار وقع في مركز لكشافة الرسالة قرب مبنى بلدية بنعفول.

وتداول النشطاء عبر "تويتر" صورا ومقاطف فيديو لموقع الانفجار.

👨🏻‍💻 شاهد #الفيديو :

لبنان : انفجار في بلدة #بنعفول#جنوب_لبنان لم تعرف اسبابه حتى اللحظة وسقوط عدد من الجرحى .



بردآ وسلامآ يا جنوب . pic.twitter.com/bAA69Pdg9L — 🇨🇦 𝑀𝑈𝐻𝐴𝑀𝑀𝐴𝐷 𝑌𝐴𝑀𝐸 (@mL5tf8Rs4role) April 11, 2022

نسأل الله أن يتلطف بالجنوب وأهله لا سيما أهلنا في #بلدة_بنعفول

والشفاء العاجل للمصابين بحق مولاتنا الصدِّيقة الكبرى أم المؤمنين خديجة عليها السلام pic.twitter.com/1XU6wGjIL3 — السيد حسين مرتضى (@sk6Yj08gmGQtSrc) April 11, 2022

#عاجل

إنفجار في بلدة بنعفول في #جنوب_لبنان نتج عنه تدمير مبنى سكني بالكامل وأنباء عن ضحايا ، برداً وسلاماً لضاحية لبنان وأهلها ولا نامت أعين الجبناء pic.twitter.com/Fav23hRKDf — العباس بن علي (@yemani1443) April 11, 2022

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الإنفجار وقع في مركز لكشافة الرسالة قرب بلدية بنعفول بحسب #النهار



الله يحمي جنوبنا 🤲 pic.twitter.com/xtGx64fjTD — ‏ஜ۞ஜ؏اﺷ͠ﻗ̮ـ̃ـﮧ‏ زيےنبِஜ۞ஜ (@fatema221589sh) April 11, 2022

الانفجار في بنعفول جنوب لبنان اسفر عن سقوط اصابات واضرار مادية جسيمة بمحيط الحادث. ولم تتوضح تفاصيل ما حصل بعد. pic.twitter.com/bqr10ls17t — Salman Andary (@salmanonline) April 11, 2022

المصدر: LEBANON24 + RT + "النهار"