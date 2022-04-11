صحيفة: طعن مصري في الكويت بعد مطالبته شابا بإيقاف الألعاب النارية خوفا على أطفاله

تعرض مواطن مصري للاعتداء في حديقة عامة بدولة الكويت وتم نقله إلى المستشفى، بعد إصابته بطعنات في مناطق متفرقة من جسده.

وأوضحت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصدر أمني أن الرجل المصري كان رفقة أطفاله الثلاثة بعد صلاة التراويح في حديقة خيطان، وشاهد شابا يشعل الألعاب النارية فتوجه إليه وطلب منه التوقف عن ذلك خوفا على الأطفال.

وأضافت أنه وبعد لحظات عاد الشاب وتوجه إلى المواطن المصري حاملا سكينا في يده، واعتدى عليه وطعنه عدة طعنات ثم فر هاربا.

وذكرت أن قوات الأمن تجري عمليات بحث وتحري عن الهارب لضبطه، بعدما أبلغ الموجودون في الحديقة، الشرطة عن الحادث.

هذا، وتبين أن المواطن المصري أصيب بطعنة في العين وأماكن متفرقة في جسده.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية