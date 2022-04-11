مصدر لـRT: أعمال تخريبية تستهدف كابلات الإنترنت وتتسبب بانقطاع الخدمة (صور)

أفاد مصدر أمني عراقي يوم الاثنين بانقطاع خدمة الإنترنت في مدينة الموصل شمالي العراق بسبب تعرض كابلات المشروع الوطني للإنترنت لأعمال "تخريبية".

وقال المصدر لـRT إن "مجموعة مجهولة أقدمت على قطع كابلات المشروع الوطني للإنترنت في مدينة الموصل، وتسبب ذلك بانقطاع الخدمة".

وأضاف أن "هذه الأعمال تقوم بها شركات تهرب سعات الإنترنت، وتستثمر في توقف خدمات الشركات الأخرى لإدخال سعات مهربة إلى البلاد".

من جهتها ذكرت شركة "إيرثلنك" المستثمرة في المشروع الوطني للإنترنت في بيان صحفي، أن "مجموعة تخريبية إرهابية على قطع كابلات المشروع الوطني للإنترنت الذي تنفذه شركتنا من جميع المسارات المغذية لمدينة الموصل بشكل متزامن مساء الاثنين".

وأضافت: "في الوقت الذي نعتبر فيه هذه الأعمال الإرهابية تخريبا متعمدا تقوم بها جماعات تحاول الإضرار بشبكة الإنترنت في عموم البلاد، نؤكد أن كوادرنا بدأت العمل لإعادة الخدمة في أسرع وقت".

وتابعت: "ندعو القوات الأمنية إلى ملاحقة الجماعات التخريبية التي تسعى دائماً لتهديد الاستثمار في مجال الاتصالات والإنترنت، وتقديم خدمة مجانية لكل الذين يحاولون خلق الأزمات في البلاد".

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT