السيسي لمرسي: الإعلاميين مينفعش يتروعوا بالشكل ده وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي لازم يتفض (فيديو)

عرضت الحلقة الـ10 من مسلسل "الاختيار 3" حديث الفريق أول عبد الفتاح السيسي مع محمد مرسي بعد حصار "حركة حازمون" التابعة للقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وعبر السيسي في المكالمة مع مرسي عن غضبه من الحصار المفروض على المدينة.

وخلال اللقاء وجه السيسي الحديث لمرسي قائلا: "إعلاميين بلدنا مينفعش يتروعوا بالشكل ده.. وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي لازم يتفض، مينفعش يتحاصروا ويروعوا ويتعاملوا بهذا الشكل لازم الحصار يتفك".

وعرضت الحلقة التاسعة لقاء بين الرئيس المعزول محمد مرسي، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث عرض مرسي على السيسي الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين قائلا: "أنا بحبك في الله.. مصر محظوظة بيك ولو بقيت مع الإخوان هيفرق معانا.. وهما بيقولوا عليك إخوان خليك إخوان".

فيما رد السيسي: "أنا منهجي الرفق واللين والتسليم وأنتم أدرى الناس بمنهجكم".

وتناولت الحلقات السابقة من مسلسل "الاختيار 3" عددا من الأحداث التي شهدتها مصر أثناء تولي جماعة الإخوان المسلمين الحكم، وحتى الإطاحة بها من جانب القوى الوطنية بعد بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، حيث رأت القوى الوطنية ضرورة عدم الإبقاء على الإخوان المسلمين في الحكم، لا سيما بعد الأزمات التي افتعلتها الجماعة، والمخططات التي دبرتها ضد مؤسسات الدولة المختلفة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية