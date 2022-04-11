دوّن أسماء قاتليه في ورقة.. مقتل شاب مصري على أيدي 6 من أقارب زوجته

شهدت منطقة المرج في مصر جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره بطعنات سددها له 6 أشخاص من أقارب زوجته إثر خلافات عائلية.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية دوّن أسماء المتهمين في ورقة وسلمها لجاره قبل وفاته متأثرا بجراحه حيث دخل عليه جاره ووجده غارقا في دمائه وسلمه ورقه مكتوبا عليها أسماء مهاجميه.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين طعنوا المجني عليه بسلاح أبيض في شقته بمنطقة المرج، وتبين أنهم أقارب زوجته وقتلوه بسبب خلافات عائلية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري