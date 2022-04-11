 
مباشر

دوّن أسماء قاتليه في ورقة.. مقتل شاب مصري على أيدي 6 من أقارب زوجته

أخبار العالم العربي

دوّن أسماء قاتليه في ورقة.. مقتل شاب مصري على أيدي 6 من أقارب زوجته
Gettyimages.ru
دوّن أسماء قاتليه في ورقة.. مقتل شاب مصري على يد 6 من أقارب زوجته بالمرج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssli

شهدت منطقة المرج في مصر جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره بطعنات سددها له 6 أشخاص من أقارب زوجته إثر خلافات عائلية.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية دوّن أسماء المتهمين في ورقة وسلمها لجاره قبل وفاته متأثرا بجراحه حيث دخل عليه جاره ووجده غارقا في دمائه وسلمه ورقه مكتوبا عليها أسماء مهاجميه.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين طعنوا المجني عليه بسلاح أبيض في شقته بمنطقة المرج، وتبين أنهم أقارب زوجته وقتلوه بسبب خلافات عائلية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا