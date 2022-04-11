الأزهر ينفي ما يتم تداوله باسم شيخه عن مسلسل "فاتن أمل حربي"

نفى مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليق لشيخ الأزهر أحمد الطيب على مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن المصدر أن "المشيخة لم تصدر أي بيانات في هذا الشأن على الإطلاق، كما أن شيخ الأزهر لم يصدر أية تعليقات على مسلسل فاتن أمل حربي"، وشدد على أن "ما يتم تداوله عارِ تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".

وأشار المصدر إلى أن "جميع البيانات التي تصدر عن المشيخة يتم نشرها عبر صفحات الأزهر الموثقة"، وأضاف: "من ثم يجب عدم الانسياق وراء أية أخبار يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حين أنها غير منشورة عبر صفحات الأزهر".

إقرأ المزيد

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تعليقا منسوبا لشيخ الأزهر على مسلسل فاتن حربي، ويقول التعليق إن شيخ الأزهر وصف المسلسل بأنه "عمل يحرف معاني القرآن الكريم ويهدم ثوابت العقيدة".

وأثار المسلسل الذي تؤدي دور البطولة فيه الفنانة نيللي كريم، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بسبب بعض المشاهد التي يعتبرها البعض تطاولا على الدين وبعض الثوابت.

ومما أثار الجدل، مشهد رفضت فيه البطلة الاعتراف بسقوط الحضانة عن المرأة حال تزوجها بآخر، كون ذلك غير مذكور في القرآن، وقالت إنه لا توجد آية صريحة فيه تنص على ذلك.

وتعرّض مسلسل فاتن أمل حربي، لقضية هامة هي قضية المنقولات الزوجية والنزاع حول أحقيتها وكيفية الحصول عليها، كما تعرض لمنع السيدات دون سن الأربعين من الإقامة بالفنادق.

المصدر: "القاهرة 24"